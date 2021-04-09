تكريم رجل الأعمال صالح النفيعي مؤسس مجلس الهيلا بالمدينة

الخليج – خالد الهديبي : كرم عدد من أهالي مركز عشيرة شمال الطائف رجل الأعمال الشيخ صالح بن مريزيق النفيعي مؤسس مجلس الهيلا بالمدينة المنورة ، نظيراً لإسهاماته الخيرية في إصلاح ذات البين ومواقفه النبيلة مع افراد قبيلته خاصة ومع باقي قبائل المملكة والجزيرة العربية .

وقدم النفيعي شكره وتقديره على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة وأضاف بأن خدمة القبيلة جزء لايتجزأ من خدمة الدين والوطن ، وجميل ان يكون للجميع دور في خدمة قبيلته اجتماعياً وثقافيا وجميع مايهم امرها وقبل كل شي علينا مسؤلية عظيمة وهي خدمة الدين والوطن والقيادة فالله الله بالتكاتف وان نكون جميعاً حصناً منيعاً لأمتنا ودرعاً لديننا وعوناً لقادتنا .

وفق الله الجميع الى مايحبه ويرضاه