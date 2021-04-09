الخليج – خالد الهديبي : كرم عدد من أهالي مركز عشيرة شمال الطائف رجل الأعمال الشيخ صالح بن مريزيق النفيعي مؤسس مجلس الهيلا بالمدينة المنورة ، نظيراً لإسهاماته الخيرية في إصلاح ذات البين ومواقفه النبيلة مع افراد قبيلته خاصة ومع باقي قبائل المملكة والجزيرة العربية .
وقدم النفيعي شكره وتقديره على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة وأضاف بأن خدمة القبيلة جزء لايتجزأ من خدمة الدين والوطن ، وجميل ان يكون للجميع دور في خدمة قبيلته اجتماعياً وثقافيا وجميع مايهم امرها وقبل كل شي علينا مسؤلية عظيمة وهي خدمة الدين والوطن والقيادة فالله الله بالتكاتف وان نكون جميعاً حصناً منيعاً لأمتنا ودرعاً لديننا وعوناً لقادتنا .
وفق الله الجميع الى مايحبه ويرضاه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم رجل الأعمال صالح النفيعي مؤسس مجلس الهيلا بالمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.