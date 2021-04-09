الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 61 يوماً 526 مسجداً تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات اصابة بها، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتين إصابة بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجد أربعة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة المصلين، كما أكدت على أهمية التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين 1933.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشؤون الإسلامية تغلق 7مساجد مؤقتاً في 4مناطق بعد ثبوت 7إصابات كورونا بين صفوف المصلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.