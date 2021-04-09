مستجدات “كورونا”.. تسجيل 9 وفيات و904 إصابات جديدة وشفاء 540 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 904 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 396758 حالة.

وقالت الوزارة خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6737 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 540 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 382198 حالة، لافتة إلى أن هناك 7823 حالة نشطة حالياً، من بينها 898 حالة حرجة.