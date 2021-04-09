“الصحة”: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6ملايين جرعة

الخليج – واس: كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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