إدارة المجاهدين: القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة

الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران عامر آل خريم بأن الجهة المختصة بقطاع شروره تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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