أوكرانيا: إيران تتلاعب بالحقائق حول إسقاط الطائرة

اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية إيران بالتلاعب بالمعلومات التي تتعلق بقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن إيران اتهمتها بالتعامل بشكل غير بنّاء، بدلًا من الإدلاء بتصريحات موضوعية حول التحقيقات في الحادثة – وفقا لـ”العربية” – .

وأضاف بيان الخارجية الأوكرانية أن المسؤولين الإيرانيين يتلاعبون بالمعلومات عندما قالوا إن المعلومات حول سبب الحادث تم تقديمها لأوكرانيا خلال جولتين من المحادثات.

وأشارت إلى أنه يجب تنفيذ تحقيق فني حول أسباب الحادث، لكن إيران شددت على أن الخطأ البشري هو السبب الوحيد للتحطم.

وأكدت أوكرانيا أنها لن تصدق أي رواية إيرانية شفهية لا تستند إلى أدلة حقيقية.

وبدورها كانت الحكومة الكندية قد اعتبرت بحر الشهر الماضي أن تقرير إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، لا يبذل أي محاولة للإجابة على أسئلة حاسمة حول ما حدث بالفعل، وأنه غير مكتمل على ما يبدو.

وفي بيان لها اعتبرت الحكومة الكندية بأن تقرير إيران لم يستند إلى حقائق أو أدلة أو شهود.

وأعلنت كندا أنها ستكشف قريبا عن نتائج تحقيقاتها بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وكانت إيران نشرت تقريراً نهائياً بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير من العام الماضي، يرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات المسلحة.