فرنسا: داعش عاد للظهور في العراق وسوريا

حذرت وزارة الدفاع الفرنسية في تصريحات، الجمعة، من أن “تنظيم داعش عاد للظهور في العراق وسوريا”.
وقالت الوزارة إن “تنظيم داعش انهزم جغرافيا لكنه قادر على التحرك”.
وأشارت الوزارة إلى أن “هدف فرنسا التي تقود العمليات البحرية للتحالف هو تفكيك داعش نهائيا” -وفقا لـ”العربية”- .
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