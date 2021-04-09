الصحة: إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة للفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة أخذ لقاح كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي للفئة العمرية من 75 عامًا فأكثر.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك من خلال التوجه إلى أقرب مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة دون حجز موعد.

وذكرت الصحة، أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت، بوقت سابق من اليوم، عن تسجيل 904 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 396.758 حالة.