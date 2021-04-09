القيادة تُعزي ملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة

الخليج – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.
وقال الملك المفدى:” تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.
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