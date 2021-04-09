ضمك ينتشي بالنصر

حقق فريق ضمك فوزا مهما مساء اليوم الجمعة على ضيفه النصر 3-2 في مباراة لحساب الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة تقدم ضمك إلى المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة , ليترك المركز الخامس عشر للوحدة بذات النقاط. فيما تجمد رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الخامس “