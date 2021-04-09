حقق فريق ضمك فوزا مهما مساء اليوم الجمعة على ضيفه النصر 3-2 في مباراة لحساب الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة تقدم ضمك إلى المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة , ليترك المركز الخامس عشر للوحدة بذات النقاط. فيما تجمد رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز الخامس “
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمك ينتشي بالنصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.