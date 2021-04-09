عادت أيامك يا عميد

حقق الاتحاد فوزاً مهماًعلى ضيفه الهلال، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للاتحاد كلاً من عبدالمحسن فلاته (26)، وسعود عبدالحميد (45).
بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 45 نقطة ليبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب الثاني وأصبح قريباً من الفوز باللقب فيما تجمد رصيد الهلال عند 48 ليبقى متصدراً لترتيب الدوري
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