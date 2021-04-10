إعادة انتخاب إسماعيل جيلة رئيسًا لجيبوتي

أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة، لولاية خامسة مدتها 5 سنوات، ونال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ، مساء الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن“الرئيس إسماعيل عمر جيلة حصل على 167.535 صوت، أي 98,58% (…) هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، في 9 نيسان/أبريل 2021″، موضحًا أن النتائج النهائية ستصدر قريبًا عن المجلس الدستوري.

وأدلى الناخبون في جيبوتي، الجمعة، بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم في هذا البلد الإستراتيجي الصغير الواقع في القرن الأفريقي.

وفي مواجهة جيلة، بدت فرص فوز المرشح الوحيد المنافس زكريا إسماعيل فارح (56 عامًا)، وهو رجل أعمال حديث العهد في السياسة، ضئيلة.

ودُعي حوالى 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة) بين الساعة 06,00 و19,00 (03,00 و16,00 ت غ) للتصويت في أحد مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي.

وظهر الجمعة، أدلى عمر جيلة الذي كان يرتدي ملابس تقليدية، بصوته وكان يرافقه عدد من المسؤولين، والقادة الأمنيين، والصحفيين. وقال إنه“واثق جدًا جدًا“، في تصريح مقتضب باللغة الفرنسية.

وأضاف أن التصويت“جرى بظروف جيدة (…) الآن سننتظر النتائج“.

وترشح ”جيلة“ الذي يحكم البلاد منذ 22 عامًا، لولاية خامسة وأخيرة نظريًا على رأس البلاد التي تتمتع بموقع إستراتيجي على حدود أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية.

وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز الخامسة والسبعين من العمر الترشح للانتخابات. ويفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير للرئيس جيلة الذي سيكون قد تجاوز هذا السن في 2026.