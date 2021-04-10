البعثة الأممية تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الالتزام الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك دعم الحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي كلمته التي أمام اللجنة القانونية، اليوم السبت، قال كوبيش، “لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة”.

واختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم اجتماعها المباشر الذي استمر 3 أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحث رئيس البعثة الأممية أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

بدورهم، تعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

وأشار بيان صادر عن البعثة بأنها ستيسر عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.