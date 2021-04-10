إعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة لقاح كورونا في المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن أكثر من (6,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وحثت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إلى المبادة بأخذ اللقاح قائلة “خذ الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj “.