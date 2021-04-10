أشار وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى أن الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على الأوضاع في العراق.
ولفت حسين إلى أنه بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأوضاع في المنطقة، وأهم الملفات على الساحة الإقليمية، كما تناولنا الأوضاع في سوريا وكيفية تفعيل آليات الحوار بين دول الجوار السوري، وقال وزير الخارجية أنه بحث مع أبو الغيط وضع المنطقة وعلاقة العراق بالجامعة العربية
ومن جانبه أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ستستضيف القادة العراقيين في مقرها قريبا .
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي :" اننا نقف مع العراق باي مطلب ونامل له كل الخير "، وأضاف :" بحثنا علاقة العراق مع الدول العربية والدول الاقليمية والكبرى ونثق بقدرة العراق على تعزيز تلك العلاقات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احمد أبو الغيط : الجامعة العربية ستستضيف القادة العراقيين فى مقرها قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.