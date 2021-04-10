الخليج – واس: أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤلها بالاقتراب للتوصل إلى حل، بعد إجراء “بعض المناقشات البنّاءة” مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء باليمن هذا الأسبوع، فيما يتعلق بخزان صافر العائم.
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة.
وقال: “أجرت الأمم المتحدة بعض المناقشات البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء هذا الأسبوع، وهي متفائلة بحذر بأننا نقترب أكثر من حل”.
ونقل فرحان عن المتحدث الرسمي، أن ثمّة حاجة إلى حل جميع القضايا العالقة قبل أن نتمكن من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن والمضي قدما في المهمة الفنية، مضيفًا يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه.
وأعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الأخبار حول هذا الأمر قريباً، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تود أيضاً تسليط الضوء على الضرورة الملحة للتحرك في أسرع وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعرب عن تفاؤلها بالاقتراب من حل فيما يتعلق بخزان “صافر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.