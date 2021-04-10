3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين لمحافظة حجة شمال اليمن.

وأكد مصدر عسكري ميداني، وفقًا لـ”العربية”، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحًا مضادًا للطائرات، ومقرًا عسكريًا للحوثيين.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.