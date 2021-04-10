مستجدات “كورونا”.. تسجيل 10 وفيات و878 إصابة جديدة وشفاء 578 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 878 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 397636 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6747 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 382776 حالة، لافتة إلى أن هناك 8113 حالة نشطة حالياً، من بينها 914 حالة حرجة.