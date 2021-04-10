ولي العهد السعودي يوجه رسالة إلى الملك الأردني

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت، برقية تهنئة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس المملكة الهاشمية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الأمير محمد في البرقية "أعرب عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".

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