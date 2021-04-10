التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. وقال التحالف في بيان إن ”الطائرة اعترضت ودمرت أثناء وجودها بالأجواء اليمنية“. وأشار إلى أن ”محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ممنهجة ومتعمدة“. وأكد أن ”التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

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