اعتراض وتدمير مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

الخليج – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة. وأشار المالكي إلى أن محاولات الميليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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