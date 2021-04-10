الأردن.. 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بكورونا 

سجل الأردن اليوم السبت 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 7708 حالات، فيما بلغت الإصابات 662395. وسجلت الوزارة أيضا 7183 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 543761 حالة. وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 249 حالة، فيما غادرت 180 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 66334.

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