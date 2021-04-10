الإمارات تسجل ثاني أعلى معدل إشغال فندقي بالعالم رغم كورونا

سجلت دولة عربية ثاني أعلى معدل إشغال فندقي في العالم لعام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا التي لا تزال تلقي بتبعاتها على مختلف الدول.

وحققت فنادق دولة الإمارات، ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم، لتأتي بعد الصين وبنسبة 54.7%، رغم انخفاض معدل الإشغال إلى 37% على مستوى العالم، وإلى 43% على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 14.8 مليون نزيل، فيما سجلت عدد ليالي الإقامة نحو 54.2 مليون ليلة، ومتوسط إقامة 3.7 ليلة للنزيل، وعائد بلغ 318.5 درهم للغرفة، وذلك في المنشآت البالغة 1089 منشأة توفر حوالي 180 ألف غرفة فندقية، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية ومجلس الإمارات للسياحة.

وذكرت الوكالة أنه بحسب الإحصاءات العالمية للقطاع السياحي، فقد حلت الصين في المرتبة الأولى عالمياً في معدلات إشغال المنشآت الفندقية بنسبة 58%، تلتها دولة الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 54.7 %، فيما حلت الولايات المتحدة ثالثة بنسبة إشغال بلغت 37%، ومن ثم المكسيك بـ 32%، وتركيا بـ30%، وتايلاند بنسبة 27%، والمملكة المتحدة بـ 26%، وإسبانيا 23%، ومن ثم إيطاليا بـ16%، وأخيراً ألمانيا بنسبة 12%.

وفي عام 2020، تراجعت الحركة السياحية في دولة الامارات بنسبة هي الأقل على مستوى العالم حيث بلغت 45.2 %، وتلتها المكسيك التي تراجعت الحركة السياحية فيها بنسبة %52 وإيطاليا بنسبة 63% بالمئة وألمانيا بنسبة 69 % وتركيا التي انخفضت الحركة السياحية فيها بنسبة %73 والسعودية بـنسبة 76 % والولايات المتحدة بنسبة 77% وإسبانيا بنسبة %78 والمملكة المتحدة بنسبة %82 وتايلاند بنسبة 83 %.