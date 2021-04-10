الموارد البشرية: تنفيذ (17,737) جولة رقابية وضبط (2,261) مخالفة لأنظمة العمل

الخليج – واس: نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (17,737) جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 من شهر أبريل؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.
وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (2,261) مخالفة لأنظمة العمل و (184) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (1,724) إنذارًا.
وقد تلقت الوزارة (1,408) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).
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