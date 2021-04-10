إندونسيا: 7 قتلى إثر زلزال قبالة سواحل جزيرة جاوة

الخليج – أ ف ب: لقي سبعة اشخاص على الأقل حتفهم السبت بعدما ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية، على ما أفادت وكالة إدارة الكوارث، فيما تحاول البلاد التعافي من إعصار مدمر ضرب جزءا آخر من الارخبيل الآسيوي.

ووقع الزلزال على بعد حوالى 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية، ما أدى لتدمير مئات المنازل والمدارس والإدارات الحكومية والمساجد في ارجاء المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث اديتيا جاتي: “إنّ بياناتنا الأخيرة تشير إلى مقتل 7 اشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة وعشرة بجروح بسيطة”.

وأشار إلى إجلاء السكان في عدة قرى في المنطقة، ولم يتضح على الفور إذا ما كانت حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، لكنّ الوكالة لم تبلغ عن وجود مفقودين بعد الزلزال القوي.

وحصل الزلزال على عمق 82 كيلومترا، وتحدث الزلازل السطحية أضرارا أكبر من الزلازل العميقة.

وأظهرت صور من المنطقة سقوط سقف في أحد عنابر المستشفيات فيما تناثر الركام في القاعة الرئيسية في برلمان بليتار، المدينة الواقعة في جنوب غرب مالانغ.