بنقاط الباطن الشباب في الوصافة

حقق فريق الكرة بنادي الشباب، فوزًا كبيرًا على مضيفه الباطن، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة، في المركز الثالث عشر.