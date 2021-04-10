بدموع الفرح.. مواطن يستقبل نجل صديقه بعد 60 عاماً

الخليج – خالد الهديبي : في مشهد مؤثر اختلط فيها دموع الفرح بلحزن التقى الشيخ عايض بن شليه المقاطي بنجل صديقه المرحوم مريزيق بن مقبول المفرجي النفيعي رحمه الله بعد فراق دام بينهما لأكثر من 60 عام عندما كانا يعملان سوياً بالسلك العسكري بمحافظة الطائف ، حيث كان مؤسس مجلس الهيلا بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن مريزيق النفيعي في زيارة لمركز عشيرة شمال الطائف وبالصدفة علم بأن احد كبار السن من اهالي عشيرة كان يعمل مع والده المرحوم مريزيق بن مقبول النفيعي بالسلك العسكري بمحافظة الطائف وعلى الفور نسق بزيارة لصديق والده في منزله بمركز العيينه بعشيرة وعندما التقى النفيعي بصديق والده الشيخ عايض بن شليه المقاطي اجهش المقاطي بدموع الفرح عندما شاهد ابن صديقه يزوره في منزله بعد هذه السنين الطويلة وبدموع الحزن على فراق صديقه المغفور له مريزيق بن مقبول النفيعي ليخيم الحزن على الحضور حيث تذكر فيها المقاطي الأيام الجميلة والصداقة الحميمة التي قضاها مع صديقه النفيعي بعملهما بمحافظة الطائف قبل ان تفرهما الأيام والسنين ومشاغل الحياة.

وبعدها تجاذب الحضور الأحاديث التي تتحدث عن الصداقات الحميمية بين الأصدقاء والأحاديث التي تحث على البر بزيارة اصدقاء الوالدين بعد وفاتهما ، وذكر الشيخ صالح النفيعي بأنني فقدت والدي والآن الشيخ عايض هو والدي الثاني بعد وفاة والدي رحمه الله تعالى وبعدها ودع النفيعي صديق والده واعده بزيارة أخرى بأقرب فرصة بصحبة بقية اشقاءه

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