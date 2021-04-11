تونس ترحب بقرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات للفلسطينيين

رحبت تونس بقرار الإدارة الأميركية، استئناف المساعدات، للفلسطينيين، بما في ذلك إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وثمنت وزارة الخارجية التونسية في بيان صحفي، هذه الخطوة الإيجابية التي تُساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتُمكّنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة.
وجددت دعوتها للمجموعة الدولية من أجل اعطاء دفع قوي لعملية السلام في الشرق الأوسط حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
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