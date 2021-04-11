مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع إغاثية في اليمن بقيمة 191 مليون...

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية، تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية في اليمن ضمن قطاع الأمن الغذائي والتغذية؛ حيث قام المركز، ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية، عبر تقديم أكثر من 81 طناً من المواد الغذائية بقيمة 138 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (آي بي سي) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن بقيمة 40 مليون دولار.

كما قام المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تقديم خدمات التغذية الأساسية لتقليل معدل الوفيات لأقل من 5 سنوات بقيمة 5 ملايين و 500 ألف دولار، إلى جانب تعاون المركز مع منظمة اليونيسيف بالتدخل الغذائي الوقائي والمنقذ للحياة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء في اليمن بقيمة 7 ملايين و 600 ألف دولار.

وفي سياق متصل، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع 9,880 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 9,880 أسرة محتاجة ونازحة في 6 محافظات يمنية.

وفي هذا الإطار، ثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى هذه المساعدات الإنسانية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن هذا الدعم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في شهر رمضان المبارك، مشيدا بجهود المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.