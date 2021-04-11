محمد بن راشد يطلق حملة لتوزيع 100 مليون وجبة خلال رمضان

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد إطلاق حملة تهدف إلى توزيع 100 مليون وجبة في عشرين دولة خلال شهر رمضان.

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”الإخوة والأخوات دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة.. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة“.

وتابع: ”سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير.. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير الذي تقدمه“.