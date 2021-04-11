رئاسة شؤون الحرمين تترجم فيلم ”مثابة وأمنًا” إلى 5 لغات

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة , بترجمة فيلم "مثابة وأمنًا" الذي يستعرض جهود الحكومة الرشيدة والإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا في المسجد الحرام , إلى 5 لغات.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال بالرئاسة سلطان المسعودي أن الفيلم الوثائقي أنتجته الإدارة لتوثق المرحلة التي مرّ بها المسجد الحرام خلال جائحة كورونا، وما بذلته الرئاسة من جهود لضمان سلامة قاصدي البيت العتيق، وما تقدمه حكومتنا الرشيدة من إمكانيات وجهود وطاقات فنية وتقنية وبشرية في خدمة الحرمين الشريفين.
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