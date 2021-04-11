السعودية تكشف عدد مرات العمرة للمحصن من كورونا خلال رمضان 

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عدد مرات العمرة التي يمكن أن يؤديها المحصنون من فيروس "كورونا" المستجد، خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المحصن المستفيد من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، يمكنه أداء مناسك العمرة مرة واحدة في الشهر الفضيل، بحسب صحيفة "عكاظ".
وكانت وزارة الحج أكدت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تصاريح العمرة بعد 15 يوما من إصدار التصريح السابق.
كما ذكرت أنه يمكن إعادة إصدار التصريح مجددا في حينه لمن قام بإلغاء تصريحه دون أداء العمرة، قبل أن تعود لتعلن أن أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يكون لمرة واحدة فقط.
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