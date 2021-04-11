مقتل 5 من مسلحي ”داعش” في قصف للجيش العراقي

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش الإرهابي"، وذلك بعد قصف لطيران الجيش العراقي على مواقع في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "انطلقت القطعات الأمنية صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى".

وتابع البيان العراقي أن "القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية، قد تمكنت من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية من قبل طيران الجيش".

وأكدت السلطات العراقية في أكثر من مناسبة سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".