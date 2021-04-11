بيان من الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود آل سعود

الخليج – واس: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30 / 8 / 1442هـ. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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