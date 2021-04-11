الأحوال المدنية توضح: إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي «إلكترونيًا»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت متاحة إلكترونيًا من خلال خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر. كما أوضحت «الأحوال المدنية» عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد أن آلية التقديم تكون من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية، وأن متطلبات الخدمة هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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