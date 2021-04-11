“مرصدي تمير وحوطة سدير”: تعذر رؤية هلال شهر رمضان.. وغداً الاثنين المكمل لشعبان

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الأحد في مرصدي تمير وحوطة سدير للأهلة وبذلك يكون يوم غدٍ الاثنين المكمل لشهر شعبان ويوم الثلاثاء غرة الشهر الكريم لعام 1442 هـ .. بانتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا – وفقا لـ”الرياض” – .

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