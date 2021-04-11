الشؤون الإسلامية تعلن: 30 دقيقة مدة صلاة التروايح والقيام مع صلاة العشاء

الخليج – واس: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الأحد عن جمع صلاة التروايح والقيام خلال شهر رمضان على ألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص تفشي فيروس كورونا المستجد.

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