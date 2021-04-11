أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه محافظة جازان في المملكة. وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تم صدها وإحباطها". وأضاف: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة". وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.