غزة تسجل 17 وفاة و1764 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 17 حالة وفاة و 1764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة الصحة، في تقريرها اليومي حول تطورات فيروس كورونا، أنه تم إجراء 4700 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن النتائج أظهرت ارتفاع كبير في أعداد المصابين، مشيرة إلى تعافي 820 حالة جديدة من مصابي كورونا.
وأوضحت أن العدد الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 83287 إصابة، والحالات النشطة 20057 حالة، والوفيات 694 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة، في تقريرها، أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 391 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 277 حالة.
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