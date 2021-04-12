الخليج – واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مواطن تباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.