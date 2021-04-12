محمد عبده يفتتح سهرات “سوالف رمضانية 2”

محمد المليص

ضمن خطة البرامج الرمضانية لهذا العام 2021، تطلق هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات” عبر حسابها على تويتر [email protected] من خلال ميزة “مساحات” Spaces الموسم الثاني من برنامج “سوالف رمضانية” بحلة جديدة وضيوفا من نجوم الصف الاول، يتقدمهم “فنان العرب” محمد عبدة الذي سيكون نجم الحلقة الاولى من هذه السهرات في حوار حصري معه.

سهرات الموسم الثاني من “سوالف رمضانية” يتم تقديمها خلال الشهر الفضيل “لايف” في بث مباشر، ويمكن متابعتها على حساب تويتر [email protected] عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ايّام الثلاثاء والخميس والسبت من كل اسبوع، ويتحدث فيها النجم الضيف بمواضيع عدة رمضانية وحياتية وفنية، يميزها العفوية والتلقائية والمصارحة ولا تخلو من القفشات والسكوبات، تتغلغل فيها الإعلامية نورا حمود مذيعة “روتانا Fm” الى اعماق ضيوفها. ضيف الحلقة الأولى هو “فنان العرب” محمد عبده يوم الثلاثاء 13 أبريل، وسيتوالى النجوم في “سهرات رمضانية 2” عبد الله الرويشد ، اصالة نصري، عبادي الجوهر، انغام، نجوى كرم ، نبيل شعيل ، عاصي الحلاني، فارس كرم ، بلقيس فتحي واخرين.

يأتي الموسم الثاني من “سوالف رمضانية” هذا العام ليستكمل النجاح الذي حققه الموسم الاول من هذا البرنامج العام الماضي، وبصورة مبتكرة تواكب تطور التقنية الجديدة التي يقدمها “تويتر” ليكون بذلك اول برنامج فني عربي نجومه من الصف الاول، يلتقي فيه الضيف والمذيعة مع الفانز والمتابعين من خلال مساحات تويتر Spaces عبر حسابrotanamusic @.

تعد مساحات تويتر الطريقة جديدة لإجراء محادثات صوتية حية على المنصة. وبمجرد متابعة [email protected]، ستظهر المساحة تلقائيًا عند بدأها أعلى الخط الزمني. ويمكن لأي شخص يستخدم تويتر على نظامي iOS و Android الإنضمام والاستماع إلى المساحات. وتختفي المساحة بمجرد انتهائها وتصبح غير متاحة للجمهور.

وتأكيدا على أهمية الموسم الثاني من برنامج “سوالف رمضانية”، ينضم تطبيق “فنBox” في نقل هذا البرنامج “لايف” في التوقيت ذاته الذي يعرض فيه على حساب تويتر [email protected] من خلال خدمة Twitter Spaces لأجل المزيد من الانتشار ووصوله الى شريحة اكبر من الجمهور والمتابعين ، وبذلك سيتمكن المنتسبين لتطبيق “فنBox” متابعة “سوالف رمضانية 2” ليس فقط مباشرة، بل ايضاً الاستماع اليها عند الطلب (On Demand) متى رغبوا بذلك.

وقالت كندة إبراهيم ، رئيسة الشراكات الإعلامية في تويتر لمنطقة الشرق الاوسط و افريقيا وتركيا: “نحن فخورون بشراكتنا مع روتانا للصوتيات والمرئيات لانشاء برنامج أصلي على تويتر للعام الثاني على التوالي. توفر ميزة مساحات، الموجودة حاليًا في المرحلة التجريبية، للأشخاص طريقة جديدة لإجراء محادثات على المنصة من خلال جلب طبقة جديدة من التعاطف التي غالبًا ما يتم فقدها في النص .”