قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لقطاع الثروة الزراعية والسمكية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م. وقام المركز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالدعم والمساعدة الزراعية الطارئة للتخفيف من حدة آثار الصراع والتضرر من آثار فيروس كورونا (كوفيد-19) على السكان في محافظة شبوة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتتلقى أسر المزارعين المدخلات الزراعية (بذور الخضروات والبقوليات والأدوات الزراعية) والأعلاف الحيوانية (مكملات معدنية وبذور علفية)، ويتم إجراء التدريب للتوعية حول الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج الحيواني والتغذية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم قطاع الثروة الزراعية والسمكية للتخفيف من حدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.