مركز الملك سلمان للإغاثة وزع سلالاً غذائية رمضانية في جمهورية ألبانيا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع سلالاً غذائية في عدد من المحافظات الألبانية.

وجرى توزيع 340 سلة غذائية رمضانية في محافظة كافايا، و 100 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في محافظة تروبويا، و 390 سلة غذائية رمضانية في محافظة ألباسان، استفاد من اجمالي التوزيع بالمحافظات الثلاث 4,150 فرد من المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية ألبانيا للعام 1442 هـ .

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 2.525 سلة غذائية رمضانية في مناطق سيبي، وصحبتبور، ولورالاي التابعة لإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15,150 فردا.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وفي إطار متوازي، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروع توزيع 43.750 كرتون من التمور في مختلف مديريات محافظة عدن، تستهدف الأسر المحتاجة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بجهود المركز الإغاثية في عموم محافظات اليمن، واهتمامه بفئة الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وفي إطار متصل، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في مديرية عتق بمحافظة شبوة اليمنية.

ويستفيد من المشروع 750 أسرة من الأسر النازحة والأكثر احتياجًا في المحافظة بواقع 3.750 فردًا.

ويواصل المركز تدشين مشاريع توزيع السلال الرمضانية في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك امتدادًا للمشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.