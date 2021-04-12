قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدعم لتنسيق العمليات الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م. وقام المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدعم ونشر وثائق دورة البرامج الإنسانية بانتظام، وتنسيق الجهود لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني باليمن بقيمة 12 مليون دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم الدعم لتنسيق العمليات الإنسانية فى اليمن 2020م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.