الأمم المتحدة تجلي مصابي الاقتتال القبلي في دارفور

أجرت طائرة تابعة للأمم المتحدة، عملية إجلاء لأربعة وعشرين جريحا من مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور في السودان. تأتي هذه العملية ضمن جسر جوي تسيره المنظمة الدولية لإسعاف الجرحي لتلقي العلاج في مستشفيات بالخرطوم ، وتشهد مستشفيات مدينة الجنينة شحا في المعينات الطبية ، كما أن حجم عدد الجرحي أكبر من طاقتها الاستيعابية ، ويحتاج الجرحي اللذين تم إجلاؤهم تدخلات جراحية عاجلة يصعب إجراؤها في دارفور.

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