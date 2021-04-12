ريف تحتاج تعريف

نسبة الشباب في المملكة من الجنسين تتجاوز الستين بالمئة وفق آخر الإحصاءات ، وهذه النسبة تشكل هاجسا مؤرقا وضغطا نفسيا على الشباب وعلى الآباء بل وعلى الحكومة أيضا والتي تسعى جاهدة لإيجاد وخلق فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص لاحتواء الأعداد السنوية من الشباب التي تزفها الجامعات والكليات والمعاهد .

وقد جاءت رؤية 2030 لتحمل بين خططها بل وأهم خططها توفير وظائف مناسبة وخلق فرص وظيفية جديدة تخدم اقتصاد المملكة من جهة وتساعد على احتواء الشباب من جهة أخرى ، وهذا ما تم ويتم العمل عليه حاليا من مختلف الجهات وفق توجيهات القيادة الحكيمة التي تتلمس هموم المواطن وتعمل على تذليلها قدر المستطاع .

وزارة البيئة والزراعة والمياه من تلك الجهات التي ساهمت بدورها في محاولة تشجيع الأفراد والأسر على تنمية مواهبهم وتشجيعهم على الاستمرارية فيها وعدم الإنتظار أو الركون إلى الوظيفة الرسمية وذلك من خلال دعم العمل الحر الذي يزاوله الفرد أو الأسرة ، فقامت مؤخرا بتدشين منصة ( ريف ) والتي تهتم بالمواطنين الذين يملكون بعض الحرف ويرغبون بدعم رسمي لاستمرار حرفتهم أو حتى لتقويتها وانتشارها .

ولتحقيق هدف ( ريف ) الذي تم إنشاؤها من أجله قامت الوزارة مشكورة بوضع موقع خاص بالمنصة لمن يرغب في الاستفادة من خدماتها وأيضا حساب خاص وموثق على تويتر ، وهي تدعم قطاعات جميلة وواعدة في مجالات العسل والعطور والقهوة والفواكه والأسر وغيرها ، إلا أن المعضلة المستمرة بعد التسجيل في المنصة هي الاشتراطات التي تقتل طموح الكثيرين ممن يأملون منها أن تكون عونا لهم فإذا هي فرعون عليهم ، فمن الاشتراطات وجود نشاط قائم للحرفة ، إضافة إلى شرط امتلاك رخصة عمل حر ، وأيضا تحديد موقع الحرفة على نظام الخرائط .

هنا نتساءل بل ونوجه السؤال إلى القائمين على المنصة : كيف يمكن لمعظم الشباب حديثي التخرج من تكوين مشروع ناجح دون وجود الدعم المادي من البداية ؟ وهذا هو حال الكثير من الشباب الذين يملكون الأفكار والأسس لبدء نشاطهم الحر إلا أن الدعم المادي هو مايعيقهم عن البدء فيه ، ولو كان أحدهم يملك المال فلن يحتاج إلى دعم ريف وهنا تنتفي الحاجة التي من أجلها أوجدت .

ومن الملاحظ والغريب في ذات الوقت هو أن الكثيرين لا يعرفون عن منصة ريف ولم يسمعوا بها ، وهذا من الأمور التي تقلص دائرة المستفيدين منها في المجتمع ، فأنا شخصيا لم أعرف عن ( ريف ) إلا من خلال أحد الزملاء الذي هو الآخر عرف عنها مصادفة كما يقول ، وهنا يقع العتب على الوزارة في عدم التعريف بمنصة ريف كما يجب وذلك أسوة بمثيلاتها ك(حافز) و(هدف) وغيرها ، ونرجوا أن يتم استغلال وسائل التواصل للتعريف بها حتى تصل لأكبر شريحة من المجتمع وبالتالي الاستفادة المثلى منها .

الخاتمة :

( ريف ) دعم اقتصادي ضخم فسهلوا اشتراطاتكم ليستفاد منه .

كتبه / خالد النويس