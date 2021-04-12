“قوات أمن العمرة”: لن يسمح الوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح

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أكدت قوات أمن العمرة أن هناك خطة للعمرة وتكثيف تواجد العناصر الأمنية للتسهيل على المعتمرين، ولن يسمح الوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح منوهةً إلى رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة.
وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن العمرة حول الخطط الأمنية في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك أن هناك مسارات للمعتمرين والمصلين وطرق خاصة تؤدي للمسجد الحرام حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن
مشددة على أن صحة وسلامة الزائر والمعتمر ضمن أولوياتها القصوى، مؤكدة على أن عقوبات مالية على من يضبط قادماً لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.
ونوهت قوات أمن العمرة إلى أن خطة السلامة الأمنية والمرورية تشمل تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق، ومتابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.
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