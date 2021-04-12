أحمد المحياوي مبدع التعليم “عن بعد” في ينبع

الخليج – حسان الطريقي: لم يكن التعليم عن بعد عائق أمام، أحمد بن جميل المحياوي مدرس المرحلة الابتدائية، لمادة العلوم بمدرسة حسان بن ثابت بينبع البحر، وجعل مادته من المواد المحببة مما جعل الطلبة يتسابقون في فهمها والحرص الشديد منهم لحضور الدروس الافتراضية، يرجع ذلك لأسلوبه المتميز في طرح المعلومة. المعلم المحياوي لم يكتف بالشرح فقط بطريقته المتميزة بل يمنح الطلبة من حسابه الخاص هدايا قيمة ودروع للطلبة المتميزين تشجيعا لهم لهذا الجهد المتميز لتلقي العلم بمختلف المجالات. الجدير ذكرة، نجاحت وزارة التعليم، بالتعليم الإلكتروني (عن بعد) من خلاص منصة مدرستي، التي وضفت الكوادر التقنية والبشرية في آن واحد، حتى أصبح التعليم في متناول الطلاب والطالبات ومتابعة أولياء أمورهم، في أي مكان.

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