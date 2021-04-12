خادم الحرمين: يحل علينا رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.
وقال الملك سلمان نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح.
مضيفا: “يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء”.
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