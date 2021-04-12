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الذهب يتراجع مع صعود عائدات السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتحسن مؤشر الدولار في ظل بيانات اقتصادية أمريكية زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم. الذهب يتراجع مع صعود عائدات السندات والدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتحسن مؤشر الدولار في ظل بيانات اقتصادية أمريكية زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة). وخسر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1737.10 دولار للأوقية. على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2630.68 دولار، وتراجع البلاتين 0.8 إلى 1189.01 دولار.

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